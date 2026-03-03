現代の日本では、一部の例外を除いて、一般人が銃を所持することは認められていない。だが、もし銃があれば、憎んでも憎み切れないあいつに復讐を遂げることもできるのではないか。どれだけ望んでも手に入らなかったものを、手に入れることもできるのではないか。そんなことを一瞬でも考えたことのある人は、決して少なくないと思われる。放送中のドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）においても、「一般