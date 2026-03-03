4月から放送がスタートする黒木華主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』に松下洸平が出演することが決定した。 参考：黒木華×野呂佳代、“選挙ドラマ”で初タッグ佐野亜裕美プロデュース『銀河の一票』4月期放送 本作は、政界を追い出された主人公が“選挙参謀”として政治素人のスナックのママをスカウトし都知事選に挑む“選挙エンターテインメント”。 脚本は、『しずかちゃんと