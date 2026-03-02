「ミズノ（MIZUNO）」が、サマースニーカー「WAVE PROPHECY STRAP 2 」を発売する。3月6日から4月17日にかけて、ミズノの一部直営店と公式オンラインストア、ミズノ取扱店舗で順次販売する。【画像をもっと見る】「WAVE PROPHECY STRAP 2 」は、陸上スプリントスパイク由来のフィット理論やアッパー構造を用いて製作。初代「WAVE PROPHECY STRAP」 に使用されたストラップのワンアクション構造や微調整用アジャストテープなど