【その他の画像・動画等を元記事で観る】 黒木華が主演をつとめ、野呂佳代がバディ役を演じる、4月スタートの月曜22時連続ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）。 このたび、主人公が信頼する幼なじみで優秀な国会議員の役に、松下洸平が決定。さらに初回放送日が4月20日に決まった。 ■松下洸平が主人公の兄のような存在、与党・民政党の若きホープを熱演 『銀河の一票』は、政治家の不正を