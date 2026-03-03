3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の5万7690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 62109.26円ボリンジャーバンド3σ 60070.31円ボリンジャーバンド2σ 58486.00円5日移動平均 58085.00円一目均衡表・転換線 58057.24円2日日経平均株価現物終値 58031.35円ボリンジャーバンド1σ 57690.00円3日夜間取引終値 5599