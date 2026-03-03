3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50ポイント安の3844ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4135.59ポイントボリンジャーバンド3σ 4005.36ポイントボリンジャーバンド2σ 3898.42ポイント2日TOPIX現物終値 3886.70ポイント5日移動平均 3875.13ポイントボリンジャーバンド1σ 3871.00ポイント一目均衡表・転換線 3844.0