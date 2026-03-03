3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 794.57ポイントボリンジャーバンド3σ 773.47ポイントボリンジャーバンド2σ 768.64ポイント2日東証グロース市場250指数現物終値 757.00ポイント5日移動平均 753.00ポイント3日夜間取引終値 752.38ポイント