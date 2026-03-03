アメリカ・ニューヨークの国連本部でイスラエル大使が会見を行い、「目的が達成されるまで作戦を続ける」と述べました。イスラエルのダノン大使は2日、国連本部で会見を行い、イランへの攻撃の目的を「核兵器を排除し、武装組織ネットワークを壊滅させることだ」と強調しました。イスラエルダノン国連大使「目的を達成するまで作戦は続ける」ダノン大使は記者からイスラエルもアメリカ同様、4週間ほど作戦が続くと考えているかと