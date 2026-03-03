高石あかりが主演を務め、トミー・バストウが共演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか／毎週月曜〜土曜8時ほか※土曜は一週間の振り返り）より、本日の放送回に薮井役で出演するDAIGOからコメントが到着した。【写真】背中の開いた深紅のドレス姿が美しすぎる北川景子本作は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋も