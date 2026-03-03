俳優の松下洸平が、カンテレ制作のフジテレビ系４月期ドラマ「銀河の一票」（月曜・後１０時）に出演することが２日、分かった。黒木華演じる主人公が信頼する幼なじみで優秀な国会議員の役を演じる。ストーリーは、与党幹事長の娘で秘書だった主人公の星野茉莉（黒木）が、政治家の不正を密告する告発文から全てを失ったことから始まる。野呂佳代が演じる政治素人のスナックママ・月岡あかりをスカウトして都知事選に挑戦する