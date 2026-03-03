メ～テレ（名古屋テレビ） ２日夜、愛知県瀬戸市で住宅が焼け、1人が遺体で見つかりました。 住宅から激しく噴き上がる炎。 こちらは２日夜8時前、愛知県瀬戸市の名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅近くの住宅密集地で撮影された映像です。あまりの火の勢いに、周囲の建物が赤々と照らし出されます。 警察によりますと火元と見られる住宅1軒が全焼したほか、隣接する住宅や倉庫あわせて3軒に延焼の被害が出ました。 全焼した住