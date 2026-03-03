静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが1日、自身のインスタグラムを更新。栃木県の日光へ小旅行に出かけたことを明かした。 【写真】カメラを手にタイトなワンピで楽しそう 「先週の投稿で出した問題。小旅行の行き先は…日光でした」と投稿。5日前の投稿では「日帰り小旅行に行きましたどこでしょう?」と光を浴びた写真を添えて投げかけており、「日の光がヒントに、、難しすぎますね笑しかし正解者がいて驚