プレストン・ライオンズFCのMF須藤直輝オーストラリア2部に活躍の場を移した元鹿島アントラーズのMF須藤直輝が、ラフプレーを受けて流血のアクシデントに見舞われた。プレストン・ライオンズFCに所属の須藤は、メルボルン・シティU-23と対戦したゲームで味方選手と相手が競り合った後のボールを拾うと、テクニカルなターンを見せて前進。そこに、1つ前の接触で興奮状態にあった相手選手が背後から距離を詰めると、須藤のことを