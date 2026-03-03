将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争うA級順位戦の全対局が終了し、日本将棋連盟の常務理事も務める糸谷哲郎八段（37）が見事に名人挑戦の切符を掴み取った。連盟の要職をこなしながらの最高峰・名人戦への挑戦決定という快挙に、将棋ファンからは驚きと歓喜の声が殺到した。【映像】「非常に嬉しい」名人挑戦への意気込み竜王1期の獲得経験を持つ糸谷八段は、昨年6月から日本将棋連盟の理