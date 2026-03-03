【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】米大リーグは2日、各地でキャンプが行われ、アストロズの今井はフロリダ州ウェストパームビーチでブルペンに入って15球の投球練習を行った。ドジャースの佐々木はキャッチボールや守備練習で汗を流した。オープン戦の日本選手出場はなかった。