サッカーＷ杯北中米３カ国大会の開幕まで３日で１００日となった。昨年７月の東アジアＥ−１選手権で日本代表に初招集され、１月からドイツ１部リーグ・ザンクトパウリでプレーするＤＦ安藤智哉（２７）が、このほど、オンラインでの取材に応じた。Ｊ３でプロ生活をスタートさせ、世界最高峰の欧州五大リーグに到達。チームメートから「デンジャー」と呼ばれる身長１９０センチの大型センターバックが、虎視眈々（たんたん）とＷ