人生100年と言われて久しい。50歳ともなれば、その半分。折り返し地点だ。とはいえ、若さで押し切れるほどもう頑健ではない。いまだ進化をし続けるラーメン界。残りの人生でどんなラーメン活動を送るべきなのか。小誌50オーバーのスッタッフたちが、じっくりと考えてみました。味だけでは語れぬ我らが望む一杯50歳から。これが30歳からであれば、濃厚な一杯、具沢山、メガ盛りと、これまでと一緒で問題はないのだろう。「昔は好き