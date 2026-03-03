東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第40回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。本連載では、その育成の秘密に迫っていく――。厳しい状況にありながらも、「面白い選手」をコンスタントに輩出している東京ヴェルディのアカデミーphoto by Miki Sano東京ヴェルディが活動拠点を置く東京都西部の近郊は、日本屈指のＪクラブ激戦区