日本を代表する料理として、世界中で人気を集めている寿司。最近では、寿司職人が「世界で通用する高収入の仕事」として語られる場面も少なくない。では実際に、どれくらい稼ぐことができるのだろうか。「一般社団法人さかなの会」代表で、著書に『寿司ビジネス』があるながさき一生氏が、寿司職人のリアルな収入事情を明かす。寿司職人のリアルな収入事情とは「寿司職人は稼げるらしい」ここ数年、こんな話を耳にする機会が増えま