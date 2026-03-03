どうやって買えばいい？出遅れても大丈夫？この波は、まだ終わらない1月30日朝6時。寒風吹きすさぶなか、東京の銀座中央通り「田中貴金属銀座本店」の前には約400人もの人々が行列をなしていた。前日に金の価格が史上初の3万円を超えたとあって、集団の中にはある種の「熱」がこもっている。田中貴金属の開店時間は10時30分だが、彼らが4時間半も前から並ぶのは「整理券」を得るためだ。田中貴金属の担当者が語る。「金の購入や