「性暴力は“魂の殺人”と呼ばれています。被害者の尊厳、人や社会への信頼、自己肯定感を奪い、人間としての根幹を破壊するからです。心の傷は長く残り、家族関係にも影を落とすこともあります。まして教師と生徒、上司と部下というパワーバランスの元の性暴力は同意したくなくてもそれを口に出すことすらできない場合があり、長く大きな影響を与えます」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山