トランプは21世紀の暴君今年の世界は、1月3日にアメリカが、主権国家であるベネズエラを急襲して、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拉致、政権を転覆させるという国際法や国連憲章を無視した「暴挙」から始まった。さらに今度は、先週末の2月28日、アメリカが主権国家であるイランを急襲して、最高指導者のアリー・ハメネイ師らを殺害、政権転覆を宣言するという、やはり国際法や国連憲章を無視した「暴挙」に出た。「無理が通れば