学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「メンケア」はなんの略？「メンケア」はなんの略か知っていますか？心の健康を守る取り組みを略した言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「メンタルケア／メンタルヘルスケア」の略語でした！メンケアとは、精