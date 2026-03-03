今日3月3日は、九州から北陸は広く雨となり、四国など太平洋側では雨の降り方が強まる所もあるでしょう。関東甲信や東北の太平洋側では大雪のおそれがあります。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。北海道も夜は雪の降る所が多いでしょう。広く雨関東甲信や東北の太平洋側では大雪今日3日(火)は、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東へ進むでしょう。九州は朝にかけて雨で、四国、