突然ですが、「桃の節句」の正式名称知っていますか？知ってたらかなりすごい！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「上巳（じょうし）の節句」でした！桃の節句とは3月3日に行われる年中行事で、女の子の健やかな成長と幸せを願う日です。正式には「上巳（じょうし）の節句」と呼ばれ、「上巳」とはもともと旧暦3月最初の巳（み）の日を指していましたが、のちに3月3日に定着しました。古代中国では、この日に川で身を清