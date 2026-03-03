プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。ラウンド中やオフショットなどを公開しました。 金田久美子が“一張羅”を披露！「すごく素敵」ファン歓喜 金田プロは「キャディさんのカメラアングルは前から撮って、後ろから撮って、と何を言っても、決まって斜め前からでした」とコメントして、スイングをする映像を公開。 動画はドライバー、アイアン、フェアウェイウッドでのショットでしたが、い