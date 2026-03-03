文化庁は2日、芸術各分野で優れた業績をあげた個人や団体を顕彰する「芸術選奨文部科学大臣賞」2025年度（令和7年度）の受賞者を発表。映画『国宝』の李相日監督や、タレントの清水ミチコら23人が選ばれた。また、新人賞には俳優の広瀬すず、お笑い芸人・脚本家のバカリズム、声優の花江夏樹らに22人と1組が選ばれた。【画像】2025年に出演作の公開が相次いだ広瀬すず演劇、映画、音楽、舞踊、文学、美術A、美術B、メディア芸