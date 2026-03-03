朝出かける時に「行ってきます」と言ったとき、3歳息子の返事にビックリ。Threadsに投稿したところ、話題になった金田さん（山口県在住）は、3歳と1歳の兄弟の父親です。お話を伺いました。【写真】風呂場の息子「俺のパンツ持ってきてくれ〜」と言われ、母が見に行ったら…？3歳の長男くんからのお返事は、なんと「たのんだよ！」。夫婦で理由を考えたところ、テレビアニメ「それいけ！ アンパンマン」（以下、アンパンマン）のあ