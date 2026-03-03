中学入試算数アプリ教材『究極シリーズ』を展開するワンダーファイ株式会社（東京都千代田区）は、このほど「中学入試算数 良問大賞2026」を発表しました。その結果、グランプリ「良問大賞」には、栄光学園中学校（神奈川県鎌倉市）の大問1が選定されました。【写真】「良問大賞」グランプリの栄光学園中学校の大問1はこんな問題です！同社は、2020年から毎年、中学入試算数の出題傾向を分析し、算数の思考そのものの楽しさを引き