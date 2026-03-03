●全般的に雲の多い空模様。日本海側では夜にかけてにわか雨の心配も●北風が強く、空気の冷たさが身にしみる一日に●今夜は皆既月食! 瀬戸内側ほど見えるチャンスが出てきそう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう2日(月)から、雨は強弱を繰り返しながら降り続いていますが、この時間はすでにまとまった雨雲が東へと遠ざかりつつあり、県の西部から雨が止み始めています。きのう2日(月)からこの時間までに降った雨の量はところどころで