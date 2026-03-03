ファーウェイ・ジャパンが大人気のイヤーカフ型イヤホンの第2世代製品「HUAWEI FreeClip 2」（直販27,280円）の一般発売を開始した。クラウドファンディングサイトで昨年（2025年）12月から、1億2,600万円の支援を獲得した製品だ。世界で400万台販売したという先代モデルを大幅にアップグレードした次世代モデルだ。ファーウェイの新イヤーカフ型イヤホン「FreeClip 2」がいよいよ一般発売を開始したつけているのを忘れる軽さとC-b