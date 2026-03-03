愛知県瀬戸市で2日夜、住宅など6棟が燃える火事があり、火元の住宅から年齢と性別の分からない1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、2日午後7時半ごろ、瀬戸市南仲之切町の加藤邦彦さん(84)の住宅から火が出ているのを目撃した男性から119番通報がありました。消防車など16台が出て、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、加藤さんの木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から性別と年齢の分からない1人