【モデルプレス＝2026/03/03】TikTokで“6年負けなしパチンコクイーン”として話題を呼ぶインフルエンサーのぽたみうが、3日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいバストを披露している。【写真】“パチンコ6年無敗”インフルエンサー、美バスト披露◆ぽたみう「週刊FLASH」登場同誌では初のソログラビア披露となったぽたみう。豊満な美しいボディをランジェリー姿で見せつけている。◆表紙は白戸ゆめの今号の表紙は白戸ゆ