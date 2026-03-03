【モデルプレス＝2026/03/03】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが、3月3日放送の女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に薮井役で出演することがわかった。【写真】祖父は元総理大臣 47歳タレントの怖すぎる鬼姿「本気度伝わる」◆DAIGO「ばけばけ」出演DAIGOは人柄の良い、町医者で蛇と蛙からはヤブ医者と呼ばれ