アルブミン値が低い人はタンパク質不足 そもそもアルブミンが低下してしまう原因は何でしょうか。 最も多い原因がタンパク質の摂取不足。肉や魚、卵、大豆類などの摂取量が少ない状態が続くと、アルブミンの材料そのものが不足し、値が低下しやすくなります。 特に高齢者はこのタンパク質不足が深刻。その背景には複数の要因があります。一つは、加齢に伴う食欲低下や咀嚼・嚥下機能の衰えによって肉や魚といった動物性タ