NY株式2日（NY時間16:33）（日本時間06:33） ダウ平均48904.78（-73.14-0.15%） S＆P5006881.62（+2.74+0.04%） ナスダック22748.86（+80.65+0.36%） CME日経平均先物57585（大証終比：-415-0.72%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅安に留まった。米国とイスラエルが週末にイランを攻撃したことを受けて中東情勢が緊迫し、序盤は売りが先行し、ダウ平均は一時６００ドル近く下落。し