米国債利回り（NY時間16:39）（日本時間06:39） 米2年債 3.471（+0.096） 米10年債4.035（+0.097） 米30年債4.683（+0.072） 期待インフレ率2.297（+0.040） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは大幅上昇。米国とイスラエルが週末にイランを攻撃したことを受けて原油相場が急騰。インフレへの警戒感が高まり、各国中銀の利下げ期待も後退する中、利回りも上昇した。