豪中銀総裁米イラン紛争によるインフレ加速を警告、必要に応じて対応 豪中銀のブロック総裁は、米国とイランの紛争によるインフレリスクを非常に警戒していると語った。 原油価格ショックが豪州のインフレを加速させる可能性があると警告。米国とイスラエルによるイラン攻撃は地政学的不確実性の高まりの表れだ。現時点で豪経済への影響を予測することは不可能。豪中銀は必要に応じて政策対応できる態勢が整っている。