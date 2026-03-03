◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)5番・左翼手でスタメン出場した吉田正尚選手。試合後に、この試合についてまずは「無事ケガなく終えられてよかったです」と振り返りました。コンディションも「順調にきてます」と答えています。5回表、侍ジャパンに待望の初得点をもたらした豪快弾には「うまく前で変化球を捌けて、ボールの内側でいいスピンがかかっていたんじゃないかなと思います」とコメント。