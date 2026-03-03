俳優の大沢たかお（５７）が２月２７日付で自身のインスタグラムを更新。たくましい二の腕を披露した。白のノースリーブに黒いキャップをかぶり、ジムでトレーニングする様子を公開。鍛え上げられた筋肉美があらわになっている。この投稿にファンからは「イケオジマッチョ」「ムキムキが半端ない」「デカい」「かっこよすぎ」「年齢を感じさせない」などの反応が寄せられている。