7人組グループ・Hey! Say! JUMPの八乙女光が主演する舞台『小さな神たちの祭り』製作発表が2日、都内で行われ、八乙女のほか、堺小春、福田悠太、藤井直樹、斉藤暁、演出の鈴木裕美氏が登壇。オフィシャルレポートが到着した。【写真】素敵！シックなジャケット姿で登場した八乙女光八乙女は、先日宮城県・亘理町を訪れ、震災から15年経った今でもまだ完全に復興していない現状を目の当たりにし、「前は漁師さんがいたりごちゃ