タレントのさとう珠緒（５３）が１日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「３月ですね」と書き出し、「若い頃にお世話になったスタッフさんが楽屋前に来てくださって思わず嬉しくなった今週の私。今月も花粉に負けずがんばろ。良い１日を」とつづり、楽屋での自撮り写真をアップした。この投稿にファンからは「いつみても若い」「超可愛い」「まさに奇跡の方ですね」「いつも若々しくて美しい」などの