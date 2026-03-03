秋元康プロデュースの「劇団4ドル50セント」に所属し、舞台やドラマで俳優として活動する大槻理子が、3日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】今号では…大胆グラビアを披露2年ぶりとなるグラビアに挑戦。長い手足、スレンダーな美ボディが映える水着姿は必見だ。同誌には、白戸ゆめの、ぽたみうらも登場する。