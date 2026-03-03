アメリカ中央軍は2日、イランへの軍事作戦によるアメリカ軍の死者が2人増え、6人になったと発表しました。アメリカ中央軍は声明で「イランによる初期の攻撃を受けた施設から、これまで行方が分からなくなっていた2人の兵士の遺体を回収した」と明らかにしました。イランへの軍事作戦によるアメリカ軍の死者はこれで6人となります。トランプ大統領は作戦開始以降、アメリカ軍兵士の犠牲について「もっと増えるかもしれないが報復す