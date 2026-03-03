森英恵さんの生誕100周年を記念し、八木莉可子を主演に迎えて“知られざる青春時代の物語”をドラマ化。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterflybeyond』と題して3月21日（土）に放送される。放送が再来週に迫るなか、本作の場面写真が到着。森英恵を演じる八木莉可子、彼女を支え続けた夫・賢役の中島裕翔、母・藤井ノブ役の木村佳乃、父・徳造役の仲村トオルら豪華キャストたちが織りなす作品世界がひと足早く鮮やかに浮