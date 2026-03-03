吉野家では、2026年3月2日4時から、小学生以下の子どもが対象の「こども元気割」と100円引きクーポンがもらえる「おトクに朝活」キャンペーンを実施中です。300円以上の会計で、翌朝11時まで使えるクーポン配付も実施春休みから新学期にかけての期間に合わせて、小学生以下（小学生を含む）の子どもを対象に、丼や皿、定食、カレー、お子様メニューが80円引きでお得に楽しめるキャンペーンを、4月20日15時まで実施しています（一部