4月2日よりTOKYO MXほかで放送される大友花恋主演ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の追加キャストとして、桜井玲香と船津稜雅（超特急）の出演が決定した。 参考：大友花恋が“モテ無双女子”役で主演『あざとかわいいワタシが優勝』4月2日より放送へ 累計1,100万DL突破の網戸スズによる人気電子コミックを実写ドラマ化する本作。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強の