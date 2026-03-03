3月21日21時よりテレビ朝日系で放送される八木莉可子主演のドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』の先行場面写真が公開された。 参考：八木莉可子『森英恵 Butterfly beyond』に茅島みずきら出演両親役は木村佳乃×仲村トオル 日本人で唯一、“ファッションの最高峰”パリのオートクチュールデザイナーとして活躍し、生涯をかけて“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた森英恵。蝶のモチ}