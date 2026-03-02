妊娠中の花粉症は、胎児への影響を考慮しながら治療法を選ぶことが大切です。「手稲クローバー耳鼻咽喉科」の関先生によると、点眼薬や点鼻薬、レーザー治療は今回は妊娠中でも可能なのだそうです。妊娠中の安全な花粉症対策について詳しくお聞きしました。 編集部 妊娠中の花粉症対策はどうすればいいのでしょうか？ 関先生 安全第一で考えるなら、点眼薬や点鼻薬などの局所的な治療を推奨します。