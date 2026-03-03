セリエA 25/26の第27節 ウディネーゼとフィオレンティナの試合が、3月3日04:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、アルバート・グドムンドソン